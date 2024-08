Começou o maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos, o Degusta Búzios - Divulgação

Começou o maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos, o Degusta BúziosDivulgação

Publicado 04/08/2024 11:44

Búzios - A abertura do maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos, que ocorreu nesta sexta-feira (02), superou todas as expectativas. Milhares de pessoas prestigiaram a diversidade da internacional gastronomia buziana. O Degusta Búzios, acontece nos dois primeiros finais de semana de agosto (02, 03, 04, 09, 10 e 11), nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio, Orla Bardot e Praça dos Ossos.



O evento, que este ano bateu recorde de participantes, oferece 150 sabores diferenciados, entre bebidas e pratos elaborados especialmente para a ocasião, atraindo todos os gostos e paladares. Os pratos estão disponíveis por R$ 29 e as sobremesas por R$ 23.



A Praça dos Ossos será especialmente decorada com móveis da Tok Dikasa e contará com um espaço dedicado para crianças, além de uma programação musical vibrante com DJs e shows ao vivo.



O festival também celebrará o papel das mulheres na gastronomia local, com homenagens a uma caiçara e uma quilombola. Além disso, o projeto Circolo Social apresentará espetáculos de circo social, enriquecendo ainda mais a programação cultural do evento.



Prepare-se para uma experiência única que une gastronomia, cultura e entretenimento em um dos destinos mais procurados do Brasil. O evento é realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e subsecretaria de Eventos, em parceria com a ACEB.