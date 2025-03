127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) - Reprodução

Publicado 20/03/2025 18:38

Búzios - Uma mulher de 51 anos foi detida em Búzios na tarde de quarta-feira (19) após ser flagrada conduzindo um veículo clonado e com registro de roubo. A abordagem ocorreu na Rua Sete, no bairro Manguinhos, durante uma ação integrada da Secretaria de Segurança da cidade, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), com apoio da equipe de busca da P/2 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



De acordo com a ocorrência, o automóvel, um Honda Civic, foi identificado como cópia de um veículo do estado de São Paulo, que havia sido roubado em 2023 na Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante a abordagem, a condutora teria alegado que o carro pertencia a seu companheiro, um homem de 53 anos, que não estava no local no momento da ocorrência.



Após consulta, foi constatado que a mulher possui antecedentes criminais por estelionato e ameaça. Já o suposto proprietário do veículo tem registros por receptação e duas anotações por estelionato.



O caso foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) de Búzios, onde o veículo ficou apreendido. A motorista foi autuada por receptação e teve fiança arbitrada pela autoridade policial. O suposto proprietário do veículo será investigado.