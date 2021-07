A apresentação tem o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica através de concertos gratuitos e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 21:08

Os amantes do piano e da música clássica de Cabo Frio e Região dos Lagos, já podem se preparar para a realização de mais uma edição da série “Jovens Pianistas”, que vai acontecer nesta sexta-feira (30), às 20h. Será o terceiro recital on-line da temporada 2021, o 86º desde a fundação do projeto (em setembro de 2002), e contará com a participação de seis artistas: para esta edição marcam presença os pianistas Luke Zhang, Tales Machado, Jennifer Alexandra, Sara Fleck, Victor Canto e Jordan Alexander.

Criada pelo professor de piano Hasenclever da Silva Oliveira, a série tem apoio da Prefeitura de Cabo Frio. A apresentação tem o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica através de concertos gratuitos e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira.

A transmissão será pelo YouTube através do canal “serie jovens pianistas”. Antes das medidas de prevenção contra a Covid-19, os recitais eram apresentados ao vivo, de forma presencial, na Casa de Cultura José de Dome (Charitas). Mas desde 13 de maio do ano passado o evento passou a ser on-line, com participação de jovens artistas de todo o mundo