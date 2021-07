Durante a ação, foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38, munições, 18 papelotes de cocaína e 17 trouxinhas de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/07/2021 15:19

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após um confronto armado com a Polícia Militar no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste domingo (25).

De acordo com a PM, os agentes receberam informações de que elementos armados estariam na Avenida A. Ao verificar a denúncia, os policiais foram recebidos a tiros no local e revidaram, dando início ao confronto.

Já na Rua 3, os criminosos, escondidos em uma casa abandonada, trocaram tiros novamente com a guarnição. Um dos envolvidos acabou sendo baleado e foi a óbito no local.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38, munições, 18 papelotes de cocaína e 17 trouxinhas de maconha.

A ocorrência foi registrada na 126 DP.