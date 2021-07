Além do Prefeito José Bonifácio (PDT) e o Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, evento também contou com a presença do vereador de Cabo Frio, Vanderson Bento (PTB) - Divulgação

Publicado 21/07/2021 17:06

Em reunião realizada nesta quarta-feira (21) entre o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e o prefeito José Bonifácio (PDT), de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi apresentada uma lista de pedidos para melhorias em várias frentes do município. Entre elas, a urbanização do distrito de Tamoios, as reformas de praças em diversas regiões da cidade e do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (126ª DP), além da construção do Colégio Estadual Carlos Heitor Cony. O encontro, que aconteceu na sede da Seinfra, no Rio de Janeiro, contou com a presença do vereador de Cabo Frio, Vanderson Bento (PTB) e do ex-deputado estadual Jânio Mendes.



O investimento destinado à cidade soma cerca de R$20 milhões e faz parte do pacote de obras que será lançado pelo Governo do Estado nos próximos dias. “Iremos lançar a cada 15 dias novos pacotes de obras por todo o estado. Os prefeitos que apresentarem bons projetos sem dúvidas sairão na frente. A missão dada pelo governador Cláudio Castro é ajudar os nossos municípios. Os pedidos feitos pelo prefeito Bonifácio, que é um amigo de longa data, serão atendidos”, disse Lemos, que na Assembleia Legislativa foi o autor do Projeto de Lei Titula Rio, que irá permitir a regularização fundiária do Distrito de Tamoios.



O prefeito José Bonifácio afirmou que as demandas apresentadas concentram-se, em sua maioria, justamente no Distrito de Tamoios. “Trata-se do 2º distrito de Cabo Frio, com 100 mil habitantes, que precisa de regularização fundiária em sua quase totalidade. São muitas posses, loteamentos irregulares, então neste primeiro momento, o Governo do Estado nos atenderia nessa questão e, depois, na infraestrutura urbana (rede de águas pluviais, pavimentação, etc). Nos próximos 10 dias definiremos quais das nossas 90 praças receberão as obras de reforma, para dar prosseguimento aos projetos. Fiquei muito feliz quando o Max recebeu esse desafio de tocar as obras do Estado, porque ele tem conhecimento profundo sobre Cabo Frio e sempre se preocupou com os problemas da região”, concluiu.