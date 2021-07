O atendimento será quinzenal, e acontecerá no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Marimbás, no 2° Distrito de Cabo Frio - Divulgação

21/07/2021

Foi inaugurado nesta segunda-feira (19), no 2° Distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, um polo de atendimento aos dependentes químicos. A princípio, o atendimento no local será quinzenal, no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Marimbás, s/nº, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Tamoios.

Segundo a superintendente de Políticas Públicas e Prevenção às Drogas no segundo distrito, Rita Vidal, o primeiro dia de trabalho foi marcado pela capacitação da equipe do CRAS de Tamoios. O treinamento começou com uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos na Casa de Passagem, Centro de Acolhimento e 16 comunidades terapêuticas da região, seguida da proposta de trabalho em parceria com a equipe, orientações sobre a abordagem social, etapas do processo de dependência química, perfis de usuário e outros temas relacionados.

Rita Vidal também destacou a importância do novo polo de atendimento.

“A dependência química não escolhe gênero, etnia, nem classe social. Levar os serviços da Superintendência para Tamoios é um passo muito importante para equalizarmos o atendimento nos dois distritos e atendermos a todos que realmente precisam dessa ajuda”, declarou a superintendente, lembrando que a partir do dia 2 de agosto, os técnicos da superintendência retornarão à Tamoios para os atendimentos que serão agendados durante esta quinzena pela equipe do CRAS.

A secretária adjunta da Assistência Social de Tamoios, Patrícia Sena, ressaltou a importância da parceria de trabalho com a equipe do segundo distrito.

“Aqui, a procura de familiares de dependentes químicos por algum tipo de orientação é muito grande. Geralmente eles chegam sem saber como proceder com seus entes que estão sofrendo com este tipo de doença. E esta parceria será de suma importância, principalmente no que tange à capacitação dos funcionários para um melhor acolhimento e atendimento à população”, contou.