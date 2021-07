Um registro de ocorrência já foi feito na delegacia, mas a ONG pede a colaboração da população para identificar o suspeito - Sabrina Sá (RC24h)

Um registro de ocorrência já foi feito na delegacia, mas a ONG pede a colaboração da população para identificar o suspeitoSabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/07/2021 15:05

Na madrugada desta terça-feira (20), o Grupo de Apoio ao Idoso (GAI), instituição filantrópica que assiste cerca de 45 idosos, na maioria acamados, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, teve suas instalações violadas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o assaltante invade o local e furta um aparelho de TV.

Publicidade

De acordo com a instituição, o local foi furtado há alguns meses atrás. Na ocasião, levaram dois botijões de gás.

“Nossa ONG tem credibilidade e reconhecimento pelo trabalho sério que desenvolvemos em Cabo Frio ao longo de 10 anos. Nos mantemos com muitas dificuldades, através doações e as vendas do brechó somente”, afirma uma das colaboradoras.

Publicidade

Um registro de ocorrência já foi feito na delegacia, mas a ONG pede a colaboração da população para identificar o suspeito.