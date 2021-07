A cerimônia de posse que oficializou o ingresso de 85 novos professores do município - Divulgação



Na Região dos Lagos, a cerimônia de posse que oficializou o ingresso de 85 novos professores da Prefeitura de Cabo Frio, nesta sexta-feira (30), fez uma reparação histórica no município. Os docentes foram aprovados no concurso público de 2009, e aguardaram 12 anos para assumir suas funções.



A partir de agora, os professores estão nomeados na Secretaria Municipal de Educação, nos cargos de Docente I (Ensino Fundamental e Educação Infantil) e Docente II (Português, Inglês, Educação Física, História e Supervisão Escolar).



A posse começou com a execução do hino nacional, seguido do hino de Cabo Frio, na voz da cantora cabo-friense Juliana Feliciano. O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio de Janeiro e de Cabo Frio foi conduzido pelo prefeito José Bonifácio (PDT) e pelos secretários de Administração, Ruy França, e de Educação, Elicéa da Silveira. Esteve presente também o secretário de Governo, Davi Souza, entre outras autoridades.



A entrega dos termos de posse ocorreu na sequência, e de forma simbólica, com a entrega do documento, já assinado, a um representante de cada cargo. Os demais empossados receberam a investidura ao final da cerimônia.



O prefeito ressaltou a importância do ofício de professor para a sociedade. Bonifácio usou o tempo para reforçar a visão progressista que defende, na atuação dos servidores nas escolas da rede municipal.



“O educador tem grande responsabilidade na formação do aluno, não apenas em relação ao conteúdo aplicado, mas também em relação a questões como intolerância religiosa e a discriminação racial. Creio que a maior parte dos empossados hoje vão lidar com crianças pretas, e que professam religiões de matriz africana. É preciso ter uma visão ampla e saber atuar dentro das escolas para diminuir essas diferenças”, comentou o prefeito Bonifácio.



Ele fez menção às diferentes opiniões que precisam ter espaço na democracia.



“Não posso fazer promessas que não tenho certeza de que vou poder cumprir. Tenho um controle rígido das finanças e faço o que é possível com a receita do município. E respeito as opiniões divergentes, está aqui o Sepe, exercendo a democracia e divergindo. É esse respeito que precisamos buscar na atuação como servidores”, acrescentou o chefe do Poder Executivo Municipal.



O encontro foi encerrado com o juramento dos empossados, lido pela secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista. O servidor Mateus Nogueira de Oliveira e Silva, representante dos candidatos aprovados, fez um breve discurso, encerrando a cerimônia.



“Hoje um sonho se torna realidade, após um tempo longo de espera. Estamos vivenciando o sonho do emprego fixo, em um tempo tão duro de desemprego, em uma via de mão dupla, entre nós servidores e a Prefeitura de Cabo frio. E que possamos contribuir na árdua missão, que é essa, a de educar”, celebrou.



Os candidatos comporão o quadro de servidores efetivos do município e já estão aptos a atuar no ano letivo de 2021.



Para a secretária de Educação, Elicéa da Silveira, esse é momento de celebração e conquista.



“Estamos em meio aos muitos preparativos para o retorno das aulas no formato híbrido, nas unidades escolares do município e com processo seletivo em andamento. A chegada desses 85 novos servidores vai auxiliar na composição do quadro de funcionários e garantir que não falte profissionais na rede”, ponderou a secretária.

