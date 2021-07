A alteração é em virtude do alerta meteorológico para eventos climáticos adversos - Divulgação

A alteração é em virtude do alerta meteorológico para eventos climáticos adversosDivulgação

Publicado 29/07/2021 18:23

Os dois polos de drive thru para a vacinação contra a Covid-19 de Cabo Frio, na Região dos Lagos, são suspensos nesta sexta-feira (30). O mesmo aconteceu nesta quinta (29). A alteração é em virtude do alerta meteorológico para eventos climáticos adversos, como a ocorrência de ventanias e fortes chuvas.

Segundo a Secretaria de Saúde, a suspensão no Centro Municipal de Reabilitação, do Novo Portinho, e no PAM de Santo Antônio, em Tamoios, é necessária em virtude do drive thru ser em espaço aberto, com a necessidade de montagem de estrutura móvel.

No entanto, nos postos de saúde exclusivos para vacinação contra a Covid-19, a imunização segue sem alterações nesta sexta (30), data em que moradores de Cabo Frio com idade de 35 anos receberão a primeira dose, e moradores com qualquer idade, que estão no período para receber a segunda dose, também serão atendidos.