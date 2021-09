Na mesma semana, no dia 18 de setembro, na primeira etapa do Surf Futuro, na Praia Brava de Itajaí, Pablo conquistou o 2º lugar nas modalidades sub-12 e sub-14. - Letycia Rocha

Na mesma semana, no dia 18 de setembro, na primeira etapa do Surf Futuro, na Praia Brava de Itajaí, Pablo conquistou o 2º lugar nas modalidades sub-12 e sub-14. Letycia Rocha

Publicado 24/09/2021 19:33

O jovem surfista de Cabo Frio, na Região dos Lagos, Pablo Gabriel, de apenas 12 anos, subiu ao pódio seis vezes em três competições que participou no intervalo de uma semana no sul do país.

Na competição Surf Talentos, na Praia do Campeche, em Florianópolis, realizada entre os dias 11 e 12, o menino levou a melhor na primeira etapa e conquistou o 1º lugar na categoria sub-12 e ficou com o 3º lugar na sub-14.

Na mesma semana, no dia 18 de setembro, na primeira etapa do Surf Futuro, na Praia Brava de Itajaí, Pablo conquistou o 2º lugar nas modalidades sub-12 e sub-14.

E as vitórias não pararam por aí. Na 2ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador, o cabo-friense venceu em 1º lugar na categoria sub-14 e garantiu o 2º lugar na sub-12.

Com tantas conquistas, o jovem surfista conseguiu vaga na Hang Loose, pelo ranking estadual, que acontece entre 30 de setembro e 3 de outubro, sendo o único atleta do estado do Rio de Janeiro a conquistar um lugar na competição sub-12. Pablo ainda compete no próximo mês na Praia da Grama, em São Paulo, a primeira piscina de onda do Brasil. E está nas semi finais do Rip Curl Grom Search 2021.