Os homens foram encaminhados à 126ª DP, permanecendo presos por tráfico de drogas. - Letycia Rocha (RC24h)

Os homens foram encaminhados à 126ª DP, permanecendo presos por tráfico de drogas.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/09/2021 18:32

Dois homens apontados como ‘gerentes’ do tráfico de drogas da comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram presos nesta quinta-feira (23).

Policiais militares receberam informações anônimas de que os criminosos estariam no local fazendo a distribuição de entorpecentes para os ‘vapores’.

Eles foram abordados com 560 pedras de crack e encaminhados para a 126ª DP, permanecendo presos por tráfico de drogas.