Publicado 23/09/2021 18:49

Um projeto criado para impactar positivamente o meio ambiente em Cabo Frio, a Coleta Seletiva Porta a Porta virou objeto de denúncia. O Horto Municipal, que fica localizado no bairro Portinho, é o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) da iniciativa, que, agora, divide sede com o 83º Grupo de Escoteiro, no local há cerca de 11 anos. Conforme relatos enviados por um internauta ao Portal O Dia, o material recolhido pelo projeto está sendo “depositado ainda sujo” no local.



A situação tem causado bastante preocupação em quem frequenta o horto, já que “a falta de higiene no lixo que é armazenado é um atrativo para vetores, colocando em risco a saúde de todos”.



Ainda segundo a denúncia, o lixo coletado das residências é depositado em lixeiras e sacos que ficam do lado de fora da sede do Porta a Porta e não dentro da construção, dificultando a passagem e frequência, principalmente, do grupo de escoteiros que cuidam e revitalizam o espaço.



O denunciante conta ainda que, com a implementação do projeto de Coleta Seletiva, a cozinha da sede dos escoteiros está sendo dividida, “servindo de depósito para cadeiras quebradas e todo material que os participantes do Porta a Porta sentem vontade de guardar. Além da falta de limpeza e higiene no local, onde muitas vezes são encontrados restos de comidas em panelas e em cima do fogão”.



O Horto Municipal é um ponto importante da preservação do meio ambiente em Cabo Frio e abriga, esporadicamente, feiras de artesanato e de plantas, apresentações culturais, e serve como ponto de descanso e passeio para frequentadores da região. Além do problema com o lixo no local, o grupo de escoteiros ainda corre o risco de perder a sede.



“O prefeito esteve no Horto Municipal e, ao ser indagado como ficaria a sede, ele informou que futuramente talvez tenha que tirar dali, pois o projeto coleta seletiva iria crescer muito e necessitaria de mais espaço para abrir o material”, relata a denúncia.



O Portal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e aguarda um posicionamento sobre o caso.