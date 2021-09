A informação foi dada durante entrevista do secretário ao RJ1 da InterTV nesta quinta-feira (23). - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

A informação foi dada durante entrevista do secretário ao RJ1 da InterTV nesta quinta-feira (23). Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 23/09/2021 18:21 | Atualizado 23/09/2021 18:49

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, informou que a nova data de previsão para reabertura do Hospital Unilagos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, é 5 de outubro.



A informação foi dada durante entrevista do secretário ao RJ1 da InterTV nesta quinta-feira (23).



O secretário disse que a unidade passará a ser o Hospital Universitário da Uerj e, no primeiro momento, vai atender casos de COVID-19 e do pós-COVID.



Serginho disse que o hospital vai contar com os especialistas da universidade e “os melhores pesquisadores da área trabalhando para a Região dos Lagos”.



Para o pós-Pandemia, a ideia é que a Uerj continue administrando o local e instale ali um polo da faculdade de Medicina da Instituição.

Dr. Serginho em entrevista ao RJ1 da Inter TV nesta quinta-feira (23) | Imagens: InterTV/Reprodução Luiz Felipe Rodrigues (RC24h) Polêmica no processo seletivo



A secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) anunciou que vai exonerar Leonardo da Costa Fonseca, assessor do secretário, Dr. Serginho, que atuava na pasta no cargo de Assistente II.



A informação vem logo após áudios atribuídos a Leonardo revelarem um suposto loteamento de cargos por meio do processo seletivo para trabalhar no Hospital Unilagos, em Cabo Frio.



Na noite desta quarta-feira (22), vazaram áudios em que Leonardo tranquiliza uma outra pessoa, dizendo que os selecionados no processo serão cortados até chegar no pessoal ligado ao deputado. O Portal O Dia também teve acesso ao material (disponível abaixo).



“Eles vão começar a chamar um monte de gente lá e será todo mundo desclassificado, entendeu? Porque esse Processo Seletivo era só pra gente ficar sabendo”, disse no áudio.



“Vazou na mídia, aí uma porrada de gente pegou e fez, entendeu? Aí o pessoal vai começar a trabalhar lá e eles vão mandar embora. O pessoal viu lá no Portal da Transparência, aí vazou e teve 6,8 mil inscritos e era para ser 500, 600. Ai para não cancelar o processo, teve que ser feito isso”, explicou o assessor.



“Muita gente vai ser cortada. Muita gente não. Em português claro, eles vão cortando, cortando, até chegar no nosso pessoal, entendeu?”, sintetizou Leonardo no áudio.



Procurada pelo Portal O Dia, a Secti disse que “o processo seletivo de servidores do hospital Unilagos foi elaborado pela UERJ, dentro de sua autonomia administrativa e universitária, passando pelos critérios objetivos do edital e com ampla publicidade e transparência”.



A pasta informou que foram quase 10 mil inscritos, “tamanha a publicidade que se deu” e esclareceu que “o áudio veiculado não condiz com a realidade, tanto que o servidor buscava justificar a não aprovação de pessoa próxima a ele”.



Segundo a secretaria, “nenhum servidor teve acesso ao processo seletivo e a SECTI vai abrir uma investigação preliminar para apurar a disseminação de tais informações”.



“A UERJ, instituição pública que consta entre as maiores e mais prestigiadas do Brasil e América Latina, tem sua missão baseada em princípios de igualdade e pluralidade, prezando pela lisura e transparência dos processos licitatórios.Por fim, vale ressaltar ainda que a SECTI, suas vinculadas e o próprio secretário deram ampla divulgação do processo seletivo, seja pelas redes sociais ou mesmo por entrevistas concedidas, pelo secretário, à imprensa”, concluiu o documento.

A secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) anunciou que vai exonerar Leonardo da Costa Fonseca, assessor do secretário, Dr. Serginho, que atuava na pasta no cargo de Assistente II.A informação vem logo após áudios atribuídos a Leonardo revelarem um suposto loteamento de cargos por meio do processo seletivo para trabalhar no Hospital Unilagos, em Cabo Frio.Na noite desta quarta-feira (22), vazaram áudios em que Leonardo tranquiliza uma outra pessoa, dizendo que os selecionados no processo serão cortados até chegar no pessoal ligado ao deputado. O Portal O Dia também teve acesso ao material (disponível abaixo).“Eles vão começar a chamar um monte de gente lá e será todo mundo desclassificado, entendeu? Porque esse Processo Seletivo era só pra gente ficar sabendo”, disse no áudio.“Vazou na mídia, aí uma porrada de gente pegou e fez, entendeu? Aí o pessoal vai começar a trabalhar lá e eles vão mandar embora. O pessoal viu lá no Portal da Transparência, aí vazou e teve 6,8 mil inscritos e era para ser 500, 600. Ai para não cancelar o processo, teve que ser feito isso”, explicou o assessor.“Muita gente vai ser cortada. Muita gente não. Em português claro, eles vão cortando, cortando, até chegar no nosso pessoal, entendeu?”, sintetizou Leonardo no áudio.Procurada pelo Portal O Dia, a Secti disse que “o processo seletivo de servidores do hospital Unilagos foi elaborado pela UERJ, dentro de sua autonomia administrativa e universitária, passando pelos critérios objetivos do edital e com ampla publicidade e transparência”.A pasta informou que foram quase 10 mil inscritos, “tamanha a publicidade que se deu” e esclareceu que “o áudio veiculado não condiz com a realidade, tanto que o servidor buscava justificar a não aprovação de pessoa próxima a ele”.Segundo a secretaria, “nenhum servidor teve acesso ao processo seletivo e a SECTI vai abrir uma investigação preliminar para apurar a disseminação de tais informações”.“A UERJ, instituição pública que consta entre as maiores e mais prestigiadas do Brasil e América Latina, tem sua missão baseada em princípios de igualdade e pluralidade, prezando pela lisura e transparência dos processos licitatórios.Por fim, vale ressaltar ainda que a SECTI, suas vinculadas e o próprio secretário deram ampla divulgação do processo seletivo, seja pelas redes sociais ou mesmo por entrevistas concedidas, pelo secretário, à imprensa”, concluiu o documento.

Governador Cláudio Castro (PL) visitou o Hospital Unilagos em março deste ano e anunciou arrendamento da unidade Luiz Felipe Rodrigues (RC24h) Hospital Unilagos

O Hospital Unilagos é uma unidade de saúde particular, que, no ano passado, foi arrendada pela Prefeitura de Cabo Frio para atender pacientes contaminados pelo coronavírus. O contrato firmado pelo ex-prefeito Adriano Moreno durou até o fim de 2020, e passou a ser investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.



Em março desse ano, o governador, Cláudio Castro (PL), esteve em Cabo Frio e anunciou o arrendamento do Hospital Unilagos para tratar casos da COVID-19 na Região dos Lagos.



A abertura, prometida por Castro para março, não foi feita até hoje. No começo de setembro, a Secti deu a previsão de que a unidade começaria a funcionar, com gestão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), ainda este mês.