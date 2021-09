Os policiais realizaram um cerco tático e flagraram o menor, de 17 anos, com 100 pinos de cocaína, 100 tabletes de maconha e R$ 20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/09/2021 15:39

Dois adolescentes foram apreendidos com drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (22).



No bairro Jardim Peró, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um indivíduo estaria traficando no local e estaria guardando as cargas no terreno de uma escola.



Os policiais realizaram um cerco tático e flagraram o menor, de 17 anos, com 100 pinos de cocaína, 100 tabletes de maconha e R$ 20 em espécie. O jovem confessou fazer parte do tráfico na localidade.



Ele foi encaminhado para a 125ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

Com o jovem de 16 anos foram apreendidas 330 cápsulas de cocaína e R$ 50 em espécie no momento em que foi flagrado pelos policiais Letycia Rocha (RC24h)



Já no bairro Jardim Esperança, um adolescente de 16 anos foi capturado após um denúncia anônima. Ele estava com 330 cápsulas de cocaína e R$ 50 em espécie no momento em que foi flagrado pelos policiais.O jovem foi encaminhado para a 126ª DP e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.