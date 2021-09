Ele foi contido e estava em posse de 61 cápsulas de cocaína e R$20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/09/2021 15:13

Um homem foi preso nesta quarta-feira (22) após ser flagrado com drogas e entrar em luta corporal com policiais militares na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um indivíduo branco, vestido com um casaco preto, vermelho e branco, estaria vendendo drogas no Beco do Rato.

Foi realizado um cerco tático no local e, ao perceber a presença policial, o criminoso, que estava com uma sacola em mãos, entrou em luta corporal com os agentes. Ele foi contido e estava em posse de 61 cápsulas de cocaína e R$20 em espécie.

O elemento foi encaminhado para a 126ª DP e, em seguida, para a 125ª DP (Central de Flagrantes), onde recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, permanecendo preso.