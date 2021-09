A mulher foi encaminhada para a 126ª DP e, em seguida, para a 132ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu presa - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/09/2021 18:03

Uma mulher foi presa com uma carga de entorpecentes nesta terça-feira (21) no Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que a criminosa estaria traficando drogas no local. Ela foi flagrada com 55 cápsulas de cocaína.

A mulher foi encaminhada para a 126ª DP e, em seguida, para a 132ª DP (Central de Flagrantes), onde foi autuada e permaneceu presa.