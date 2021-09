De acordo com testemunhas, o piloto, de 20 anos, estava sem capacete e, apesar de ter sofrido ferimentos na cabeça e pulso, queria ir embora do local do acidente. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/09/2021 18:29

Uma imprudência no trânsito causou um acidente entre uma moto e um carro na manhã desta terça-feira (21) no bairro Jardim Nautilus, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo testemunhas, o motociclista, que estava em uma Honda CG 160 preta, ao passar por um quebra-molas na Avenida Adolfo Beranger Júnior, no sentido Vila do Sol, ‘empinou’ o veículo, se desequilibrou e colidiu de frente com um um automóvel Citroen C4 Pallas prata que seguia na pista contrária, no sentido São Cristóvão, e não teve tempo de desviar.

Ainda conforme relatos, o piloto da motocicleta, de 20 anos, estava sem capacete e, apesar de ter sofrido ferimentos na cabeça e pulso, queria ir embora do local do acidente. Ele foi atendido por agentes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Central de Emergências (HCE).

A família que estava no carro e seguia para o trabalho não se machucou.

A ocorrência será registrada na 126ª DP.