O homem foi encaminhado para a 126 DP e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/09/2021 18:34

Um homem de 26 anos, apontado como gerente do tráfico de Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso neste domingo (19), com arma e drogas.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento pela rua das Capivaras quando teve a atenção voltada para um elemento com uma bolsa a tira colo. Ao avistar a viatura, o homem tentou fugir e acabou sendo capturado. Ele estava com um revólver calibre 38 municiado e R$ 520 em espécie.

Ao ser questionado, o acusado confessou fazer parte do tráfico local e que havia saído da cadeia há pouco tempo. Nas proximidades do local, os policiais arrecadaram 60 pinos de cocaína.

O homem foi encaminhado para a 126ª DP e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.