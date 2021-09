Profissionais deverão se apresentar na sede da Secretaria de Educação de Cabo Frio às 9h e levar documentação - Internet

Publicado 19/09/2021 12:20

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, convoca os candidatos classificados para o cargo de cozinheiro no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação para a escolha do local de trabalho. Os profissionais classificados entre as posições 151º e 300º devem se apresentar nesta segunda-feira (20), às 9h, na sede da Secretaria, localizada no Largo de Santo Antônio, nº 131, Centro.