Publicado 20/09/2021 18:42

Um rapaz de 22 anos, acusado de ser ‘gerente’ do tráfico de drogas na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso neste domingo (19).

Durante um patrulhamento pela localidade, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) flagraram o elemento em atividade suspeita pilotando uma motocicleta.

Em uma tentativa de fuga, o criminoso acabou colidindo com um poste e foi capturado. Ele estava com 400 pinos de cocaína, 184 pedras de crack e 144 buchas de maconha. Questionado, o traficante assumiu ganhar R$ 35 por cada carga que os “vapores” vendem.

Ele foi encaminhado para a 126ª DP e autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas.