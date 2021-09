Caso não haja efetivação da renovação no período estabelecido, o estudante concorrerá às vagas junto com os candidatos às novas matrículas, em período ainda a ser definido - Divulgação

Começa nesta quarta-feira (22), e vai até o dia 22 de outubro, o prazo para renovação de matrícula na rede municipal de ensino de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Durante este período, pais e responsáveis (ou alunos maiores de 18 anos) devem comparecer à unidade escolar onde o aluno está matriculado, e fazer a assinatura do documento de renovação. O atendimento é de segunda à sexta (exceto feriados), das 9 às 16h.

Segundo a Secretaria de Educação, caso haja alguma pendência na documentação do estudante, será preciso apresentar original e cópia dos documentos atualizados. No entanto, a não apresentação durante o período não impedirá a renovação da matrícula: a pendência poderá ser regularizada até o término do ano letivo. Entre os documentos que devem estar regularizados na escola estão:

• Certidão de nascimento ou casamento;

• Carteira de identidade, se maior de 16 anos;

• Título de eleitor, se maior de 18 anos;

• Carteira de vacinação atualizada, para crianças de até 5 anos de idade;

• Comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista, se maior de 18 anos e menor de 45 anos;

• 2 fotos tamanho 3×4;

• Comprovante de residência

Segundo a gestora educacional, Márcia Tardelli, o momento da renovação é importante para a comunidade escolar.

“Esta é a oportunidade que pais e responsáveis têm para atualização dos dados do aluno, como endereço e telefone, e também a oportunidade para que a equipe de busca ativa localize alunos que não estão frequentando as aulas”, comentou.

A Secretaria de Educação lembra ainda que caso não haja efetivação da renovação no período estabelecido, o estudante concorrerá às vagas junto com os candidatos às novas matrículas, em período ainda a ser definido.