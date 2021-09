Todos os clientes da distribuidora podem obter o parcelamento de seus débitos em até 12 vezes, sendo uma entrada + 11 parcelas, porém sem o desconto no valor da dívida. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/09/2021 16:10 | Atualizado 23/09/2021 16:11

CABO FRIO - A Enel Distribuição Rio vai realizar neste sábado (25), nas lojas de Cabo Frio, das 8h às 17h, mais uma edição do feirão para renegociação e parcelamento de dívidas e atendimento ao cliente. Para as contas em atraso acima de 180 dias, os consumidores poderão obter um desconto de 40% e parcelar o débito em até seis vezes.

Já os clientes de baixa renda têm a opção de dividir sua dívida em até 15 vezes, com isenção de encargos sobre o atraso. O atendimento será realizado com horário marcado por meio do site da empresa (clique aqui) , na própria loja ou por meio da central de relacionamento (0800-280-0120).