O evento da assinatura será a partir das 14h, no Aeroporto de Cabo Frio, que fica na Estrada Velha de Arraial do Cabo, na Praia do Sudoeste - Divulgação

O evento da assinatura será a partir das 14h, no Aeroporto de Cabo Frio, que fica na Estrada Velha de Arraial do Cabo, na Praia do SudoesteDivulgação

Publicado 27/09/2021 18:38

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e o aeroporto do município devem assinar, nesta quarta-feira (29), um acordo de cooperação técnica.

O convênio tem como objetivo unificar esforços entre o Estado do Rio e o Aeroporto de Cabo Frio para consolidar o Cabo Frio Airport como ativo fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio exterior no Estado.

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), e o diretor-geral e presidente do Cabo Frio Airport, Rodrigo Abreu, devem assinar o documento.

O evento da assinatura será a partir das 14h, no Aeroporto de Cabo Frio, que fica na Estrada Velha de Arraial do Cabo, na Praia do Sudoeste.