Ciro Gomes visita Cabo Frio enquanto PT flerta com Eduardo Paes

O pedetista tenta se colocar como a terceira via na Costa do Sol. Já no PT em clima de namoro com prefeito do Rio, colocando Paes no radar como um "ótimo nome para vice".

Publicado 24/09/2021 19:58 | Atualizado há 2 dias