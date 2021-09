O plano de ação 2022 envolve, entre outros itens, revitalizar a sinalização vertical e turística do destino - Sabrina Sá (RC24h)

O plano de ação 2022 envolve, entre outros itens, revitalizar a sinalização vertical e turística do destinoSabrina Sá (RC24h)

Publicado 27/09/2021 18:24

Representantes da Prefeitura Municipal e do turismo de Cabo Frio, na Região dos Lagos, se reúnem nesta segunda-feira (27), para debater o planejamento da alta temporada do município no Fórum de Turismo de Cabo Frio. O evento aborda assuntos como a apresentação do Plano Municipal de Turismo, o lançamento do Calendário de Eventos para 2022 e debate com a sociedade a respeito do planejamento da alta temporada. A atividade acontece desde as 8h30 no Hotel Malibu, na Praia do Forte, que apoia o Fórum junto com o Cabo Frio Convention e Visitors Bureau, CVC, Sebrae e Aeroporto de Cabo Frio.



O plano de ação 2022 envolve, entre outros itens, revitalizar a sinalização vertical e turística do destino; desenvolver roteiros de mergulho e pesca esportiva; fomentar esportes à vela, canoa havaiana, stand up padle, surf, kitesurf e estruturar captação de eventos náuticos e esportivos. Já o calendário de eventos, inclui carnaval, Tubarões Biker Fest, Forte-Run, Festival do Pescado, Festival de Cerveja Artesanal, Encontro de Harley Davidson, Cabo Frio destino casamento, Festa Portuguesa, Festival de Inverno, Festival Moda Praia, Corrida da Padroeira, Festival Sabores de Cabo Frio, 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio e Cabo Frio Esporte+.



O evento conta com a presença de Marco Navega, da Codetur, o prefeito José Bonifácio, representantes do Cabo Frio Convention e Visitors Bureau, Ana Cláudia do Sebrae, entre outros. Gustavo Tutuca, secretário Estadual de Turismo, também está sendo aguardado e deve somar ao evento no período da tarde.



“Importante dizer que não é um evento aberto somente a pessoas que atuam no turismo. Na verdade, o Fórum é aberto a todos que tenham interesse em participar das discussões sobre o nosso turismo. Teremos, inclusive, um debate onde a participação da sociedade será extremamente importante, que é sobre o planejamento da alta temporada. É o momento de darmos mais transparência às ações, e também de ouvirmos não só quem atua no setor, mas também a população”, comentou o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha.



A programação é dividida em três espaços do hotel: o Salão General Travassos, o Salão Itajuru e a Sala de Reuniões. A abertura foi às 8h30 com credenciamento e segue com debates e palestras com temas como cicloturismo e ecoturismo, além de rodada de negócios, capacitação sobre marketing digital para negócios, e utilização do aeroporto com foco no turismo.



PROGRAMAÇÃO



SALÃO GENERAL TRAVASSOS

8h30 – Credenciamento

9h – Mesa de Abertura

9h30 – Apresentação do Plano Municipal de Turismo de Cabo Frio

11h – Lançamento do Calendário de Eventos 2022



SALÃO ITAJURU

14h às 15h – palestra: “O crescimento do cicloturismo e seu impacto na economia”

Palestrante: José Ricardo Lage (diretor de Cicloturismo da Acicaf – Associação Ciclística de Cabo Frio)

15h às 16h – palestra: “Turismo de natureza e as oportunidades em Cabo Frio”

Palestrante: Paula Rascão (sócia da Cactus Experiências, agência e operadora de Ecoturismo, Aventura e Experiência)



SALÃO GENERAL TRAVASSOS

14h às 15h – Rodada de Negócios CVC

15h às 16h – palestra: “Como usar o marketing digital para atrair mais clientes”

Palestrante: Glauco Nunes (coordenador de Mercado no Núcleo de Negócios Digitais – Sebrae/RJ)



SALA DE REUNIÕES

14h às 16h – Oficina de cocriação de Negócios em Turismo

Tema: “Aeroporto: um Ecossistema para Negócios Turísticos”

Palestrante: Rodrigo Abreu (diretor Presidente do Aeroporto de Cabo Frio)



SALÃO GENERAL TRAVASSOS

16h às 17h30 – Debate com a sociedade: “Planejamento da alta temporada”

Participantes: representantes da Prefeitura nas áreas de Turismo, Governo, Mobilidade, Posturas, Comunicação, Cultura, Meio Ambiente, Guarda Municipal e Comsercaf