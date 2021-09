Número de óbitos chega a 3.838 - Letycia Rocha (RC24h)

Número de óbitos chega a 3.838Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/09/2021 18:59

O número de casos de Covid-19 confirmados nas cidades da Costa do Sol (Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema) subiu para 116.367, dentre os quais 3.838 mortes, conforme informações apuradas junto às Prefeituras até o início da tarde dessa segunda-feira (27). Foram registrados 4.979 novos casos e 163 mortes no período de um mês.

De acordo com os boletins atualizados divulgados em cada um dos municípios, os casos contabilizados de pessoas infectadas pelo coronavírus, óbitos decorrentes de Covid-19, casos suspeitos, óbitos em investigação e curados seguem da seguinte forma:

Araruama – 12.222 casos confirmados, sendo 438 óbitos e 9.026 pacientes curados; 543 casos suspeitos e 3 óbitos sob investigação.

Armação dos Búzios – 6.365 casos confirmados, sendo 64 óbitos e 6.094 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.

Arraial do Cabo – 1.689 casos confirmados, sendo 90 óbitos e 1.055 pacientes curados; 35 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.

Cabo Frio – 14.336 casos confirmados, sendo 844 óbitos e 12.702 pacientes curados; 31.289 casos suspeitos e 33 óbitos sob investigação.

Iguaba Grande – 5.407 casos confirmados, sendo 140 óbitos e 5.230 pacientes curados; 29 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.

Macaé – 31.153 casos confirmados, sendo 744 óbitos e 30.287 pacientes curados. Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.

Maricá – 18.358 casos confirmados, sendo 498 óbitos e 17.717 pacientes curados; 20 óbitos sob investigação. Casos suspeitos não foram divulgados.

Rio das Ostras – 15.414 casos confirmados, sendo 499 óbitos e 14.041 pacientes curados; 2.208 casos suspeitos e 1 óbito sob investigação.

São Pedro da Aldeia – 6.892 casos confirmados, sendo 286 óbitos e 5.373 pacientes curados e 56 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.

Saquarema – 4.531 casos confirmados, sendo 235 óbitos e 2.461 pacientes curados; 14 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.