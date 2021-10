A ocorrência foi registrada na 126ª DP. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/09/2021 18:37

Um restaurante localizado na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (28). Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para conter as chamas.

Segundo informações, o estabelecimento é de propriedade de Jonas Fomes da Silva, o ‘Pastor do Bitcoin’, acusado de aplicar golpe em investidores por meio da Eagle Eyes Investimento, que anunciou encerramento das atividades na última sexta-feira (24) e deixou de responder os clientes.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, mas populares acreditam que o fogo foi provocado propositalmente, por vingança.

O homem também é pastor e dono da Igreja Apostólica Ministério Renascer em Silva, também no Jardim Esperança, e teria comprado outras loja no bairro após a abertura da empresa de investimentos, além de um restaurante no bairro Jacaré.

Recentemente, seguranças impediram que os outros estabelecimentos do ‘Pastor do Bitcoin’ fossem saqueados.

