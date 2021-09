O convênio tem como objetivo unificar esforços entre o Estado do Rio e o Aeroporto de Cabo Frio para consolidar o Cabo Frio Airport como ativo fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio exterior - Renata Cristiane

O convênio tem como objetivo unificar esforços entre o Estado do Rio e o Aeroporto de Cabo Frio para consolidar o Cabo Frio Airport como ativo fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio exteriorRenata Cristiane

Publicado 29/09/2021 19:15

O Governo do Estado do Rio – através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – e o Cabo Frio Airport celebraram um Acordo de Cooperação Técnica, nesta quarta-feira (29), no Aeroporto de Cabo Frio. Participaram da cerimônia e assinaram o documento o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah; o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio; e o presidente do Conselho de Administração da Costa do Sol Concessionária Aeroportuária S.A., diretor geral e presidente do Cabo Frio Airport, Rodrigo Abreu.



O convênio tem como objetivo unificar esforços entre o Estado do Rio e o Aeroporto de Cabo Frio para consolidar o Cabo Frio Airport como ativo fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio exterior, armazenagem e distribuição de cargas, além de movimentação de passageiros. Tais elementos são essenciais para reafirmar a qualificação do Rio como “hub” logístico brasileiro.



Para a formalização do acordo, considerou-se a estrutura logística eficiente, moderna e competitiva do Cabo Frio Airport, que oferece aeroporto internacional, área alfandegada, armazém geral, câmaras frigoríficas e base de helicópteros, além de parque de abastecimento de aeronaves. As condições privilegiadas da cidade de Cabo Frio também fizeram a diferença. Além de ser um dos principais pontos turísticos do Rio, oferece infraestrutura consistente e apta para a integração da malha logística de cargas do estado.



ALAVANCAR A BAIXADA LITORÂNEA



Num discurso de mais de 20 minutos, Vinícius Farah reafirmou o compromisso de ajudar os municípios do interior para alavancar o desenvolvimento econômico e destacou o programa Pacto RJ, se comprometendo com o desenvolvimento das cidades da Baixada Litorânea, além de salientar a importância do Cabo Frio Airport nesse processo.



Na coletiva, Farah reconheceu as péssimas condições da estrada e a falta de sinalização, mas garantiu que o governo do Estado não está alheio ao problema e prometeu investimentos nessa área.



Já o prefeito José Bonifácio, disse que o papel do gestor municipal é não criar obstáculos para investimentos, e disse que seu objetivo é “esticar um tapete vermelho para os investidores interessados em Cabo Frio”.



Rodrigo Abreu fez questão de salientar o empenho do aeroporto para atrair operadoras de voos domésticos para o terminal cabo-friense.

Benefícios para a Costa do Sol



De acordo com o diretor geral e presidente do Cabo Frio Airport, Rodrigo Abreu, entre os benefícios da assinatura do acordo para a cidade, estão a chegada de investidores para estabelecerem negócios no Polo Industrial e de empresas de comércio exterior (tradings) para importarem através de Cabo Frio.



“A expectativa é de que a parceria com o Governo Estadual irá acelerar o desenvolvimento da região, atraindo empresas de comércio exterior e importadoras, além de transportadoras, gerando empregos diretos e maior recolhimento de tributos. Também podemos pontuar a divulgação de Cabo Frio como ambiente de negócios e o aumento das rotas aéreas para a cidade”, comenta Rodrigo.



Segundo o diretor, “o Aeroporto de Cabo Frio vem se consolidando como um ecossistema de negócios e, em pouco tempo, será um dos catalisadores do desenvolvimento industrial da cidade”, finaliza.



Plano de Trabalho



O convênio prevê a criação de um plano de planejamento estratégico, realização de estudos e projetos para integração e utilização conjunta dos recursos de infraestrutura disponíveis. Para acompanhamento do acordo, que tem validade de dois anos, será criado o Grupo Gestor do Acordo, composto por gestores previamente definidos e nomeados por cada uma das partes envolvidas. O grupo irá acompanhar o andamento das atividades propostas no convênio.



Sobre o Cabo Frio Airport



Inaugurado em 1997, o aeroporto foi ampliado em 2001, tendo a segunda maior pista do estado. Hoje, recebe voos comerciais de passageiros das empresas Azul e Gol, voos comerciais de carga da Latam, voos internacionais fretados de passageiros e carga, além de aviação geral (voos particulares) e offshore (voos de helicópteros para as plataformas de petróleo).



O aeroporto de Cabo Frio é o primeiro aeroporto público com gestão privada no Brasil, e está habilitado a operar grandes aeronaves cargueiras e de passageiros, com capacidade de movimentação de 570 mil passageiros por ano.



O aeroporto tem localização estratégica não só para a atividade turística na Costa do Sol (o equipamento está no entorno das belíssimas praias da região), mas também para o desembarque de insumos e implementos para a indústria de óleo e gás, muito forte na região.