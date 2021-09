Questões financeiras fizeram município cortar show pirotécnico; em relação a folia, blocos e agremiações poderão se apresentar das 10h às 20h - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 28/09/2021 19:02

A Prefeitura de Cabo Frio confirmou programação para o réveillon, mas não haverá show pirotécnico como os que costumavam embalar a Praia do Forte no passado pré-Pandemia. O Carnaval 2022 também está confirmado pelo município.



Segundo a Comunicação, a medida em relação a festa de ano novo prioriza a “economicidade” e leva em consideração as condições financeiras do município, ou seja, faltou verba.



Só de pagamentos atrasados dos servidores, a Prefeitura deve cerca de R$12 milhões. Isso para não citar os problemas estruturais da cidade, como as buraqueiras. É compreensível a opção de não “queimar” algumas centenas de milhares de reais com a noite da virada.



A nota, enviada pelo município ao Portal O Dia nesta terça-feira (28), informa que “três pequenos palcos para apresentações de artistas locais serão montados na cidade, sendo um no Jardim Esperança e dois em Tamoios”.



A Prefeitura ressalta que comércios que queiram realizar festas particulares “terão a permissão, mediante o cumprimento das normas de prevenção à Covid-19 que estiverem em vigor na época”.



Já sobre a programação a Prefeitura reforça que “toda a programação estabelecida está condicionada ao estado epidemiológico que estiver vigente no período de festividades, além dos números apresentados em Cabo Frio, as secretarias municipais estão acompanhando as condições da pandemia da Covid-19 nas principais cidades emissoras de turistas, que tem Cabo Frio como destino”.



Folia garantida para o ano que vem



No mesmo pacote em que confirmou a modesta festa de réveillon, a Prefeitura de Cabo Frio também anunciou a realização do Carnaval 2022. A data de inicio da festividade ainda não foi confirmada pelo município, mas o feriado de terça-feira será no dia 1º de março.



Os blocos vão se apresentar entre 10h e 20h e todas as agremiações e blocos carnavalescos deverão apresentar obrigatoriamente o roteiro de circulação e a documentação exigida para o desfile.



Em nota, enviada ao Portal O Dia pela Comunicação, a Prefeitura informou que uma reunião será realizada junto a Associação de Blocos, para que a pauta do carnaval seja discutida.



“Após esse encontro, novas informações serão divulgadas sobre o período carnavalesco”, disse a nota.



O município reforçou que a programação estabelecida está condicionada ao estado epidemiológico que estiver vigente no período de festividades, reforçando que “as secretarias municipais estão acompanhando as condições da pandemia de COVID-19 nas principais cidades emissoras de turistas, que têm Cabo Frio como destino”.



Haverá também, com intuito de orientar e promover a organização, com a colaboração dos moradores e turistas, campanhas informativas de ordenamento, atividades permitidas no município, distribuição de folheteria e mais ações coletivas.



“As atividades vão acontecer nos principais acessos às praias. Placas também serão dispostas nas rodovias estaduais que cortam a Região dos Lagos”, explicou a Prefeitura.