O município baseia o decreto no art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



A prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está determinada a ser exemplo de imunização. No último dia 13 de setembro foi decretado que todo os servidores e empregados públicos, assim como os prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, inseridos no grupo elegível para imunização contra o coronavírus, nos termos definidos pela Secretaria Municipal da Saúde, deverão ser vacinados contra a COVID-19. Caso contrário, o servidor pode sofrer uma anotação disciplinar e ter o pagamento suspenso. O decreto Nº 6.653 informa ainda que cada funcionário deverá apresentar o cartão de vacinação, emitido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao titular do órgão ou da entidade em que for lotado. O município baseia o decreto no art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". De acordo com o decreto, cada secretário e diretor de autarquia deverá fiscalizar e garantir o cumprimento da decisão.