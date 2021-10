O pré-cadastro das entidades teve início no último dia 27 de setembro, e pode ser feito pelo e-mail da Secretaria Adjunta de Esportes - ASCOM

Projetos e clubes esportivos que queiram se adequar à Lei Estadual nº 8.266, de 26 de dezembro de 2018, que regulamenta o incentivo às atividades esportivas e culturais por meio de renúncia fiscal terão auxílio em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Por meio da lei, empresas instaladas no Estado podem abater até 3% do que pagam de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para destinar a projetos que passem pelo crivo da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude.

O pré-cadastro das entidades teve início no último dia 27 de setembro, e pode ser feito pelo e-mail da Secretaria Adjunta de Esportes ou pelo Whatsapp do Esporte (22 99895-5194). Os interessados receberão, no ato do preenchimento da inscrição, um kit com toda a documentação necessária para pleitear a participação no programa estadual.

“A captação de recursos e dos patrocinadores fica por conta das entidades. Nossa equipe vai dar suporte na montagem da documentação que tem que ser enviada para o Governo do Estado. Entendemos que a parceria entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para alavancar o segmento nesse momento de retomada gradual dos eventos esportivos”, analisou Rodolpho Campbell, secretário adjunto de Esporte e Lazer.

Um exemplo de projeto beneficiado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte é o “Container do Esporte” que se instalou na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão, no último dia 21 de agosto. O Instituto de Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), responsável pelo projeto, conseguiu o patrocínio da concessionária de energia elétrica Enel.