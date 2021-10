De acordo com a prefeitura, a gestão municipal segue trabalhando para aumentar o número da chegada de transatlânticos - Divulgação

Publicado 05/10/2021 13:39

Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai voltar a receber o desembarque de transatlânticos. Segundo o município, três cruzeiros já estão confirmados para o litoral da cidade até o final deste ano.

A volta do município para a rota dos navios turísticos segue de acordo com a publicação de uma portaria do Governo Federal, que autoriza, a partir do dia 1º de novembro, a entrada das embarcações de passageiros na costa brasileira.

Conforme nota da Prefeitura de Cabo Frio, três desembarques da MSC já estão confirmados para o mês de dezembro na cidade, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

“Há meses o governo cabo-friense vem trabalhando para o retorno, vislumbrando a liberação nacional, que ocorreu oficialmente neste sábado (2)”, diz um trecho da publicação.

Ainda de acordo com a prefeitura, a gestão municipal segue trabalhando para aumentar o número da chegada de transatlânticos “em busca do reaquecimento do turismo e fortalecimento da economia local”, e o cenário epidemiológico segue sendo acompanhado.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Cabo Frio informa que mediante publicação da portaria ministerial n°657, de 2 de outubro de 2021, que normatiza e libera o acesso dos transatlânticos marítimos à costa brasileira, Cabo Frio estará novamente no roteiro turístico dos navios ainda este ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, três desembarques da MSC já estão confirmados para o mês de dezembro na cidade. Há meses o governo cabo-friense vem trabalhando para o retorno, vislumbrando a liberação nacional, que ocorreu oficialmente neste sábado (02). Acompanhando todo o cenário epidemiológico e sanitário, e suas evoluções, a gestão municipal segue trabalhando para aumentar o número da chegada de transatlânticos em busca do reaquecimento do turismo e fortalecimento da economia local.