Publicado 09/10/2021 22:50

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado na terça-feira (12), a Feira do Produtor Rural de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos, terá uma edição especial neste domingo (10). Além de estimular a agricultura familiar e capacitar os produtores rurais para a venda direto ao público consumidor, como acontece quinzenalmente, esta edição também terá atividades recreativas para as crianças. A festa começa às 10h e segue até às 17h, no Parque de Exposições de Tamoios, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 123.

As atividades tradicionais da Feira do Produtor serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Pesca. Já a programação infantil será desenvolvida pela Secretaria da Criança e do Adolescente de Tamoios, em conjunto com a Associação de Pipas Artísticas e Esportivas do Estado do Rio de Janeiro (Aperj), e da protetora Carminha.

Haverá gincanas, distribuição de brindes, pipas e linhas, pipoca, cachorro quente, bolo, algodão-doce, entre outros. Também terá oficina de jiu-jitsu e de tênis de mesa, passeio de pônei, cavalo e feira de livros. Durante a ação haverá, ainda, ponto de recolhimento de doações de alimentos, roupas e brinquedos.

Para os pais haverá Feira do Produtor Rural com comercialização de diversos produtos como aipim, alface hidropônica, suculentas, laranja, limão, queijo, banana, entre outros. Todos possuem o Selo do Produtor Rural de Cabo Frio, que atesta a qualidade e procedência dos alimentos expostos no evento.

“Teremos um dia de integração, já que pais e responsáveis estarão acompanhando seus filhos, netos, afilhados e sobrinhos durante as atividades, e poderão usufruir de toda programação que a feira oferece. Será um momento de muita confraternização e brincadeiras”, afirmou a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito.

O evento terá, ainda, gastronomia quilombola e comidas típicas de várias regiões do país. Outra atração é a trilha sensorial da Fazenda Campos Novos que conta com percurso acessível para todas as idades e para pessoas com deficiência, inclusive visual. É a primeira trilha adaptada em toda a região da Costa do Sol. A programação é gratuita e o uso de máscara de proteção é obrigatório.