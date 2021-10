O calendário foi definido de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Governo do Estado e as orientações previstas na Nota Técnica do Governo Federal - SECOM

O calendário de vacinação contra a Covid-19, nesta semana, em Cabo Frio, será voltado para aplicação da dose de reforço em pessoas acamadas, idosos com 68 anos ou mais que tenham se imunizado com as duas doses há mais de seis meses na cidade, e pessoas de 18 a 69 anos com alto grau de imunossupressão, que tenham se imunizado há mais de 28 dias com as duas doses da vacina.

A partir desta semana, também será iniciada a aplicação da dose de reforço para os profissionais de saúde. Esse grupo também será atendido de forma escalonada. O público em geral que está no período para receber a segunda dose do imunizante também será atendido.

O calendário foi definido de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Governo do Estado e as orientações previstas na Nota Técnica do Governo Federal, indicando para quais grupos e quais aplicações deverão ser utilizadas. Para evitar aglomerações, a aplicação de cada grupo foi organizada por dia e local, buscando o melhor atendimento para a população.

As unidades de saúde e o sistema drive-thru funcionam das 9h às 15h. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio esclarece que todas as pessoas que chegarem até o horário informado serão atendidas.

Para receber a vacina, todos os integrantes do grupo da próxima semana, sem exceções, precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Quem tem comorbidade ou alto grau de imunossupressão, deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br). Com exceção de quem vai receber a primeira dose, é obrigatório apresentar, também, a carteira de vacinação comprovando que as doses anteriores foram recebidas em Cabo Frio.

CALENDÁRIO PARA A DOSE DE REFORÇO

Na próxima semana, acamados, idosos de 68 anos ou mais que se imunizaram com as duas doses há mais de seis meses no município de Cabo Frio, e pessoas de 18 a 69 anos com alto grau de imunossupressão, que se vacinaram há mais de 28 dias com as duas doses da vacina, receberão a dose de reforço.

De acordo com o calendário, na segunda-feira (11) a dose de reforço será aplicada em acamados idosos de 68 anos ou mais. Na terça-feira (12) feriado nacional, não terá vacinação; na quarta-feira (13) quem tem 72 e 73 anos ou mais; na quinta-feira (14) é a vez dos idosos com 71 e 70 anos ou mais, e na sexta-feira (15) idosos com 69 e 68 anos ou mais. Com exceção dos acamados, que receberão a vacina em casa, os demais idosos deste grupo serão atendidos nas unidades de saúde que fazem a vacinação contra a Covid-19, das 9h às 15h.

Já as pessoas de 18 a 69 anos com alto grau de imunossupressão receberão a dose de reforço na quinta-feira (14), das 9h às 15h, no Posto de Atendimento Médico (PAM), localizado no bairro São Cristóvão, e nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) localizadas nos bairros Monte Alegre, Tangará e Botafogo, também das 9h às 15h.

A aplicação da dose de reforço também vai atender pessoas desta mesma faixa etária que estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos.

Já a vacinação da dose de reforço para os profissionais de saúde que se vacinaram em janeiro, fevereiro e março, ou seja, que se imunizaram há mais de seis meses com as duas doses da vacina, acontecerá de quarta-feira (13) a sexta-feira (15). Eles serão imunizados nas unidades de saúde que fazem vacinação contra a Covid-19, das 9h às 15h.

SEGUNDA DOSE DAS VACINAS PFIZER E CORONAVAC

A aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer e Coronavac acontecerá nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a Covid-19, das 9h às 15h. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.

SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC SERÁ APLICADA NO DRIVE-THRU

Na próxima semana, a vacinação no sistema drive-thru, em Cabo Frio, será exclusiva para atender pessoas que estão no período da segunda dose das vacinas AstraZeneca e CoronaVac. Por conta do aumento do atendimento neste período, as unidades de saúde não vão aplicar a segunda dose dessas vacinas. O local atenderá qualquer pessoa que comparecer, seja a pé ou de carro, que esteja no período para receber o imunizante. Quem perdeu o prazo também deve se imunizar. Os dois polos de drive-thru funcionam de quarta a sexta-feira, das 9h às 15h. Em caso de alerta meteorológico, a vacinação no drive-thru pode ser suspensa.

ONDE SE VACINAR:

DOSE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 69 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

DRIVE-THRU (APENAS SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC)

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nºn