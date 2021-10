O suspeito do crime estava em um automóvel com outras duas pessoas retornando de um baile funk. - Internet

O suspeito do crime estava em um automóvel com outras duas pessoas retornando de um baile funk.Internet

Publicado 11/10/2021 13:06

Um rapaz de 16 anos foi morto a tiros no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã deste domingo (10). O jovem, identificado como Emerson da Silva, foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua da Assembleia, no Valão, quando seguia para a igreja. O autor do homicídio, Igor Luiz da Silva, de 24 anos, já está preso.

De acordo com a Polícia Militar, após cometer o crime, Igor voltou para o Morro do Limão com outras duas pessoas. Eles estavam em um automóvel, retornando de um baile funk. Ainda dentro do veículo, o homicida acabou sendo atingido na perna por um disparo acidental da arma de fogo.

O criminoso foi levado para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, onde a equipe médica acionou a Polícia Militar, informando que um homem baleado havia dado entrada na unidade de saúde. No local, os agentes deram voz de prisão a Igor.

O corpo de Emerson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).