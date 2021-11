O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/11/2021 14:24

Um homem apontado como ‘vapor’ do tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira (22) com uma carga de entorpecentes na comunidade do Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a Rua da Luz e flagraram o elemento, identificado como R.M.S.T., de 31 anos, com uma pequena quantidade de drogas. Ele confessou a prática ilícita e indicou onde o restante do material estava escondido.

Na ação, a Polícia Militar apreendeu 189 sacolés de cocaína, 130 pedras de crack e 40 buchas de maconha.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por associação ao tráfico e tráfico de drogas, permanecendo preso.