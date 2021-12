O corpo de Nickson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/12/2021 14:29

Desaparecido desde a última sexta-feira (3), o motoboy Nickson Lima Daudt, de 19 anos, foi encontrado morto neste domingo (5), em uma praia de Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, Região dos Lagos.

O corpo do rapaz foi localizado por populares que acionaram a Polícia Militar por volta das 11h, informando uma morte por afogamento. Com a chegada dos agentes no local, foi constatado se tratar de um homicídio. A vítima estava com as mãos e pernas amarradas com fios e perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

O rapaz tinha sido visto pela última vez quando saiu para fazer uma entrega na Comunidade do Arroz, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. Informações preliminares dão conta de que o jovem foi reconhecido como morador de outra comunidade ao ser abordado por criminosos e acabou sendo executado.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), que investiga o caso. Ainda não há informações sobre a autoria do crime.

