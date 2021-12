Manifestantes afirmam que vão participar de reunião sobre o assunto; empresa de transporte responsabiliza Governo do Estado por falta de repasses - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 03/12/2021 16:17

Um grupo de estudantes de institutos federais de Cabo Frio e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, promoveram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (3) devido à suspensão do vale transporte.



O ato pacífico foi realizado na frente da sede da Auto Viação Salineira, na Avenida Central, em Cabo Frio.



Os alunos argumentam que, sem o passe livre estudantil, “muita gente não teria condições pra pagar tantas passagens por dia”, já que existe um número considerável de estudantes que moram em outras cidades e precisam pegar mais de dois ônibus para chegar até a unidade de ensino.



Em vídeo publicado nas redes sociais, manifestantes informaram que vão participar de uma reunião com representantes da Salineira, do Governo do Estado e do Ministério Público para resolver a situação.

O que diz a Auto Viação Salineira

O Grupo Salineira emitiu nota informando que recebeu representantes da manifestação e esclareceu “diversos pontos aos estudantes sobre as responsabilidades da empresa e do Governo Estadual do Rio de Janeiro”.



A empresa informou que é o Estado o responsável pela emissão do Vale Educação, “bem como, pela remuneração da concessionária para o transporte dos alunos”.



A viação também disse que uma “profunda crise financeira afeta a empresa quanto aos aumentos sucessivos de insumos e a necessidade de maior atuação do poder público no sentido de viabilizar o serviço de transporte coletivo”.



Por fim, a empresa afirmou que “se solidariza com a causa dos estudantes do IFF Cabo Frio/ Arraial e se coloca a disposição da instituição e do governo para que a situação seja regularizada o quanto antes”.



Em nota enviada ao Portal O Dia nesta quinta (2), a Auto Viação Salineira informou que “o transporte gratuito dos estudantes sem o devido repasse das verbas de custeio coloca a concessionária em sério risco de paralisação de suas atividades em razão do desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão”.



O Portal O Dia questionou desde quando a Salineira estaria sem receber os repasses do Governo, mas ainda não obteve resposta sobre o assunto. Este ano, os alunos do IFF não foram transportados de forma gratuita através do benefício.



O Portal procurou as secretarias estaduais de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do Núcleo de Comunicação do Interior para um posicionamento sobre a falta de repasses para o transporte dos estudantes, mas ainda não tivemos retorno.