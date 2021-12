Os policiais encontraram 74 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha e R$ 35 em espécie. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/12/2021 14:42

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) circulavam pela rua Manduca Cedro, quando se depararam com um elemento, identificado como C.F.C.L., com uma sacola em mãos. Ele foi abordado e os policiais encontraram 74 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha e R$ 35 em espécie.

O criminoso foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso por tráfico de drogas.