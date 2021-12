Ato será nesta sexta-feira (3), às 9h, em frente a sede da Auto Viação Salineira - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Ato será nesta sexta-feira (3), às 9h, em frente a sede da Auto Viação SalineiraLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 02/12/2021 14:36

Um grupo de estudantes do Instituto Federal Fluminense (IFF) do campus de Cabo Frio, na Região dos Lagos, estão organizando um ato nesta sexta-feira (3) por conta da suspensão do vale transporte deles.

A manifestação está marcada para 9h, em frente a sede da Auto Viação Salineira, na Avenida Central, em Cabo Frio.

Os alunos da instituição argumentam que, sem o passe livre estudantil, “muita gente não teria condições pra pagar tantas passagens por dia”. Afinal, existe até mesmo um número considerável de estudantes que moram em outras cidades e precisam pegar mais de dois ônibus para chegar até a escola.

Em áudio encaminhado ao Portal O Dia, um estudante que mora no bairro Caminho Verde, em Cabo Frio, disse que precisa pegar quatro ônibus por dia para estudar no IFF, o que geraria a ele um custo de quase R$500/mês.

“Se eu tivesse esse dinheiro para gastar com transporte por mês, eu não estaria optando pelo transporte público”, disparou o jovem.

Em nota, a Auto Viação Salineira informou que, “enquanto concessionária, não cabe à empresa, a emissão do Vale Educação, e sim ao Governo do Estado do Rio de Janeiro”.

“O transporte gratuito dos estudantes sem o devido repasse das verbas de custeio coloca a concessionária em sério risco de paralisação de suas atividades em razão do desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão”, explicou a empresa.

Nós questionamos desde quando a Salineira estaria sem receber os repasses do Governo, mas ainda não tivemos resposta.

Este ano, os alunos do IFF não foram transportados de forma gratuita através do benefício.

O Portal O Dia também procurou as secretarias estaduais de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do núcleo de Comunicação do Interior para um posicionamento sobre a falta de repasses para o transporte dos estudantes.

Até o fechamento deste texto, não recebemos retorno.