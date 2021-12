Cabo Frio

Cabo Frio recebe "Rio de Mãos Dadas pelo Interior" nesta quarta-feira (1)

Circuito itinerante de capacitação é iniciativa do Senac RJ e do SindCom, com apoio do Aeroporto de Cabo Frio, Fecomércio, Sesc e Sebrae

Publicado há 22 horas