Publicado 05/12/2021 19:46 | Atualizado 05/12/2021 20:02

Os pais e responsáveis com filhos matriculados na rede municipal de educação de Cabo Frio, na Região dos Lagos, devem ficar atentos às datas para a retirada dos kits alimentares da Agricultura Familiar.

As verduras, legumes e frutas devem ser retirados, conforme o cronograma, entre os dias 7 e 22 de dezembro, das 9h às 16h, na unidade escolar onde o aluno está matriculado.

Para realizar a retirada, foi solicitado aos pais e responsáveis que assinassem, até a data limite em 16 de novembro, o Termo de Adesão e Autorização de Retirada, disponibilizado na unidade escolar.

No ato da entrega será necessária a apresentação de documento de identificação com foto e assinatura do documento que comprove o recebimento.

O kit é contabilizado por aluno e a quantidade de itens é determinada, conforme a necessidade nutricional de cada estudante, pela equipe de nutricionistas da secretaria de Educação.

É composto por laranja, abacaxi, batata doce e banana, que poderão estar com baixa maturação e coloração esverdeada para diminuir o risco de perdas. Caso haja necessidade, as laranjas poderão ser substituídas por beterrabas.

A secretária adjunta de Educação, Verônica Cardozo, explica que para diminuir o impacto de sacolas plásticas no meio ambiente, a gestão sugere que os responsáveis utilizem bolsas de compras retornáveis.

“A população de alguma forma já está habituada a usar essas sacolas retornáveis na feira, no mercado ou no dia a dia. É uma maneira de colaborarmos também com a educação ambiental dos alunos e da família”, comentou.

O cronograma abaixo com datas e horários pode sofrer alterações, por isso, é preciso que os responsáveis fiquem atentos aos informes da unidade escolar onde o aluno está matriculado.

07/12 (terça-feira)

• Centro Educacional Municipal Prof.ª Marli Capp (Unamar)

• Creche Municipal Prof.ª Maria Quitéria da Costa Ribeiro (Unamar)

• Escola Agrícola Municipal Nilo Batista (Campos Novos)

• Escola Estadual Municipalizada Nazareth de Souza (Campos Novos)

• Escola Estadual Municipalizada Tosana (Fazenda da Pedra)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Ana Pereira Gonçalves (Unamar)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Anita Teixeira da Silva (Santo Antônio)

• Escola Municipal Demerval Alves Rangel (Unamar)

• Escola Municipal Edith Castro dos Santos (Santo Antônio)

• Escola Municipal Palmira Bessa de Figueiredo (Unamar)

• Escola Municipal Prof.ª Alita Maria do Valle (Gargoá)

• Escola Municipal Prof.ª Amélia Ferreira (Unamar)

• Escola Municipal Prof.ª Janaina Teles Martins (Santo Antônio)

• Escola Municipal Prof.ª Luceléa Rodrigues da Costa (Aquárius)

• Escola Municipal Prof.ª Maria José Barroso (Santo Antônio)

• Escola Municipal Prof.ª Wanda Pereira Roque (Samburá)

8/12 (quarta-feira)

• Escola Municipal Agrisa (Agrisa)

• Escola Estadual Municipalizada Angelim (Angelim)

• Escola Municipal Araçá (Agrisa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Cleusa Guimarães Ferreira Braga (Maria Joaquina)

• Escola Municipal Francisco Franco (Araçá)

• Escola Municipal João Evangelista dos Santos (Botafogo)

• Escola Municipal Justiniano de Souza (Maria Joaquina)

• Escola Municipal Prof.ª Maria Salvadora Silva (Maria Joaquina)

• Escola Municipal Pedro Jotha (São Jacinto)

14 e 15/12 (terça e quarta-feira)

• Escola Municipal Prof.ª Alfredina Oliveira Francisconi (Parque Eldorado)

• Escola Municipal América dos Santos Monica (Boca do Mato)

• Escola Municipal Prof. Carlos Alberto Gomes de Carvalho (Colinas do Peró)

• Escola Municipal Prof.ª Catharina da Silveira Cordeiro (Monte Alegre)

• Escola Municipal Prof.ª Cecília Nogueira Machado Guia (Jacaré)

• Escola Municipal Prof.ª Ciléa Maria Barreto (Jardim Peró)

• Escola Municipal Prof.ª Claudia Muzio Freitas de Oliveira (Jardim Esperança)

• Escola Municipal de Educação Infantil Do Pomar (Jacaré)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Elenice Martins (Reserva do Peró)

• Colégio Municipal Prof.ª Elza Maria Santa Rosa Bernardo (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Etelvina Santana da Fonseca (Peró)

• Escola Municipal Evaldo Salles (Peró)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof. João Trajano Bandeira Caixeiro (Jardim Esperança)

• Escola Municipal José Bonifácio Ferreira Novellino (Jardim Peró)

• Escola Municipal Jose Francisco da Silveira Júnior (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Prof. Lair Dias Gago Pereira (Jardim Peró)

• Escola Municipal Vereador Leaquim Schuindt (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Prof.ª Leomari Garcia Barreto (Tangará)

• Escola Municipal Prof.ª Lerinéa Figueiredo (Jacaré)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira (Jacaré)

• Escola Municipal Maria Dária Saldanha (Jardim Esperança)

• Creche Escola Municipal Maria Emília dos Santos Castro (Monte Alegre)

• Creche Escola Municipal Maria Leonidia Parentes Fortes Martins Pinheiro (Reserva do Peró)

• Escola Municipal Prof.ª Marilia Plaisant (Jardim Esperança)

• Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Agualusa da Costa (Tangará)

• Escola Municipal Prof. Oswaldo Santa Rosa (Guriri)

• Escola Municipal Prof.ª Patrícia Azevedo de Almeida (Jardim Esperança)

• Creche Escola Municipal Parque Eldorado (Parque Eldorado)

• Escola Municipal Talitha Hernandes Perelló (Jardim Esperança)

• Escola Estadual Municipalizada Teixeira e Souza (Porto do Carro)

• Escola Municipal de Educação Infantil Tio Cotias (Tangará)

• Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Olivia (Jardim Esperança)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Wanda Maria Nogueira Gonçalves (Samburá)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Yone Nogueira (Cajueiro)

21 e 22/12 (terça e quarta-feira)

• Escola Municipal Alfredo Castro (Jardim Excelsior)

• Escola Municipal Américo Vespúcio (Parque Burle)

• Escola Municipal Antonio da Cunha Azevedo (Passagem)

• Escola Municipal Prof. Achilles Almeida Barreto (Porto do Carro)

• Escola Municipal Arlete Rosa Castanho (Vila Nova)

• Escola Municipal de Educação Infantil Cladyr da Rocha Mendes (Parque Burle)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Dalcy Barroso Pilar (Praia do Siqueira)

• Escola Municipal Deodoro Azevedo (Guarani)

• Escola Municipal de Educação Infantil Domingos Gouvêa (Portinho)

• Escola Municipal Prof. Edilson Duarte (Jardim Caiçara)

• Escola Municipal Prof.ª Elicéa da Silveira (Gamboa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Elenita Ferreira dos Santos Abreu (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal Prof.ª Izabel dos Santos Machado (Jardim Caiçara)

• Escola Municipal João Bessa Teixeira (União)

• Escola Municipal João Rocha (Vila Nova)

• Escola Municipal Luiz Lindenberg (Praia do Siqueira)

• Escola Municipal Manoel Mendes de Souza (Jardim Nautilus)

• Escola Municipal Prof.ª Marcia Francesconi Pereira (São Cristóvão)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Marilia de Teves Moreno (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal Paulo Burle (Jardim Caiçara)

• Escola Municipal Prof. Renato Azevedo (São Francisco)

• Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo (Parque Burle)

• Colégio Municipal Rui Barbosa (Centro)

• Escola Municipal Maestro Rui Capdeville (Guarani)

• Escola Municipal São Cristóvão (São Cristóvão)

• Escola Municipal Prof.ª Tania Maria Gomes de Ávila (Guarani)

• Escola Municipal Themira Palmer (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Cinha (Parque Burle)

• Escola Municipal Zelio Jotha (São Cristóvão)

• Escola Municipal Waldemira Teresa de Jesus (Jardim Excelsior)