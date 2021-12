Criminoso foi capturado no início da manhã desta quinta-feira (9) no bairro Manoel Corrêa - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/12/2021 17:27

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso no início da manhã desta quinta-feira (9) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Civil, ele é oriundo de São Gonçalo.

O elemento, identificado como Luiz A.M.M., o Cocão, foi capturado por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), com auxílio do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2), após um levantamento de dados do Setor de Inteligência da distrital.

Contra ele, haviam três mandados de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, expedidos pelas comarcas de Itaboraí e São Gonçalo.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.