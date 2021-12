Foram apreendidos 24 pinos de cocaína, 23 buchas de maconha e um tijolo da droga, um rádio transmissor, 26 munições intactas de 9mm, uma pistola 9mm, três carregadores 9mm, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e R$ 249 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/12/2021 16:59

Três homens foram presos nesta quarta-feira (8) após uma troca de tiros com a Polícia Militar na Rua da Torre, no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Com eles, os agentes apreenderam armas, munições e drogas.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição recebeu informações de que elementos armados envolvidos em um confronto com a PM no sábado (4) estavam vendendo entorpecentes próximo a ‘Casa de Gesso’. Os policiais realizaram um cerco tático e, ao se aproximarem, foram recebidos por tiros e revidaram. Ao cessar fogo, o trio foi capturado no sótão de uma casa.

Durante a ação, foram apreendidos 24 pinos de cocaína, 23 buchas de maconha e um tijolo da droga, um rádio transmissor, 26 munições intactas de 9mm, uma pistola 9mm, três carregadores 9mm, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e R$ 249 em espécie.

Os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos.