O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/12/2021 14:17

Um adolescente identificado como E.K.M.S., de 17 anos, foi apreendido com uma carga de cocaína nesta segunda-feira (6) no Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

A Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam utilizando uma casa em obras como ponto de tráfico. Os agentes foram até o local e flagraram a dupla em uma área de mata. Um cerco tático foi montado e o menor abordado com uma sacola em mãos, contendo o material entorpecente. O outro criminoso conseguiu fugir.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. Segundo a PM, ele já possui outras cinco passagens pelo mesmo delito.