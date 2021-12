Bairro Manoel Corrêa - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/12/2021 15:40

A forte chuva que atingiu Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante a madrugada desta segunda-feira (6) deixou a cidade debaixo d’água mais uma vez.



Moradores dos bairros Parque Burle, Ville Blanche, Jardim Caiçara, Jardim Esperança, São Cristóvão, Jardim Nautilus e Centro enviaram imagens para a redação do Portal RC24h e contaram sobre o sufoco com os alagamentos.



A tempestade pegou muita gente de surpresa e chegou de forma rápida por volta das 2h. Em pouco mais de três horas de chuva intensa, muitas ruas chegaram a ficar intransitáveis e o transtorno ainda dura nesta manhã, principalmente no Parque Burle e Caiçara.

No bairro São Cristóvão, moradores relataram falta de energia.



Em diversos pontos do município, os semáforos não funcionam nessa manhã, causando transtorno também no trânsito.