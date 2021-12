Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, autuado e preso por tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/12/2021 14:35

Um homem, identificado como L.F.R., foi preso com uma carga de drogas na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste domingo (5), durante uma ação de intensificação de patrulhamento da Polícia Militar na área do Grande Jardim Esperança.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam informações de que um elemento negro, trajado com boné vermelho e camisa azul marinho estaria vendendo entorpecentes na localidade. Ele foi abordado com uma sacola contendo 40 pedras de crack, 18 pinos de cocaína e R$ 18 em espécie.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.