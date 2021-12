Ele foi abordado com uma pistola calibre 380 e 17 munições intactas. - Letycia Rocha (RC24h)

Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/12/2021 14:43

Um homem, identificado como W.R.M., de 32 anos, foi preso com uma pistola no último sábado (4), no bairro Passagem, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Os agentes circulavam pela Avenida Hilton Massa, quando tiveram a atenção voltada para o elemento, vestido com uma bermuda rosa e camisa preta. Ele foi abordado com uma pistola calibre 380 e 17 munições intactas.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.