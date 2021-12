Ocorrência aconteceu nesta terça-feira (7), após uma denúncia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/12/2021 14:52

Uma mulher, identificada como E.M.A., de 37 anos, foi presa nesta terça-feira (7) com uma carga de drogas no Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que uma mulher morena, vestida com short preto e um top estampado, estaria vendendo entorpecentes na comunidade. No local, os policiais flagraram a criminosa com 17 seringas de THC, 84 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

A acusada foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa por tráfico de drogas.