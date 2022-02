Atleta de Cabo Frio fica no pódio na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia - ASCOM

Atleta de Cabo Frio fica no pódio na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia ASCOM

Publicado 07/02/2022 14:50

A primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em uma arena montada na praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos, terminou neste domingo (6).

No novo formato criado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), são disputados simultaneamente dois torneios, tanto no masculino quanto no feminino: o Top 8, que reúne as duplas mais bem colocadas no ranking; e o Aberto, com equipes de todo o país.

No masculino, a dupla formada pelo cabo-friense Matheus Cordeiro e por João Vitor, que é de Brasília, mas está treinando em Cabo Frio, teve um brilhante desempenho na etapa, ficando com a medalha de bronze no torneio Aberto, que teve seus jogos decisivos realizados no sábado (5).

Depois de duas vitórias nas fases iniciais, a dupla acabou derrotada, na semifinal, por Pedro (SE) e Vilsomar (PR) por 2 sets a 1 (21/18, 11/21 e 15/12).

No feminino, a cabo-friense Manu Sherman jogou ao lado da carioca Manu Niemeyer, dentro do torneio Top 8, ficando na sétima colocação.

As duas duplas treinam no CT do Candango, sob a orientação do treinador Ricardo Rezende, o Candango.

Com a colocação, Matheus e João Vitor levam 460 pontos para o ranking da temporada. Nas finais, Helena e Lari, de 19 anos, e Gustavo e Gui Pacheco, de 20 anos, conquistaram a medalha de ouro do Aberto.

Além do título e da premiação, as duas duplas ainda garantiram uma vaga no Top 8 da etapa de Itapema (SC), que será disputada de 20 a 24 de abril.

“Conseguimos alcançar nosso objetivo, que era colocar pelo menos uma dupla no pódio nessa etapa. O Matheus e João vêm numa crescente, com o jogo evoluindo a cada competição, e estamos felizes com esse resultado“, analisou o treinador Ricardo Candango.